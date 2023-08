Skal ha svindlet Nav mens hun jobbet på skole

Det er statsadvokat Folke Åmlid som har tatt ut tiltale mot en 49 år gammel kvinne fra Sandnes. Tiltalen lyder på grovt uaktsom bedrageri. Dette ved at hun i perioden fra 1. august 2019 til 17. januar 2021 sendte meldekort til Nav der hun skal ha unnlatt å opplyse om alle timene hun arbeidet og/eller mottok lønn i forbindelse med at hun jobbet på en skole i distriktet, samt hadde andre arbeidsgivere.

På meldekortene skal hun ha oppgitt at hun jobbet 371 timer til tross for at det reelle timeantallet skal ha vært 1212 timer. Opplysningene på meldekortene skal ha ført til at hun skal ha fått utbetalt 166.949 kroner i dagpenger som hun ikke hadde krav på.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 18. september. I den forbindelse er det tatt forbehold om å legge ned påstand om at kvinnen skal betale oppreisning/erstatning til Nav.

