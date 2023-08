Skal ha knust 25 ruter

Den 51 år gamle mannen må svare for flere lovbrudd når han må møte i Stavanger tinghus 28. september i år.

I perioden fra 23. september til 6. oktober i fjor skal han ha sendt en kvinne ni tekstmeldinger til tross for at han den 16. september samme år fikk et forbud mot å kontakte henne. Ifølge tiltalen skal han også ha ringt henne to ganger i den aktuelle perioden.

1. februar i år skal han også ha sendt en melding til en annen kvinne som han hadde fått forbud mot å kontakte.

4. februar, omkring klokken 00.50, skal han ha blitt pågrepet av politiet på Skagenkaien i Stavanger. I den forbindelse skal han ha sparket en politibetjent i låret. Da dette fant sted skal han også ha fått et pålegg om å forlate Stavanger sentrum i 12 timer. Forut for hendelsen skal han ha ropt «skam dere» og «avskum» samtidig som han pekte på en politipatrulje. Han skal videre ha stått tett på patruljen slik at politibetjentene måtte føre ham bort. Da han ble bedt om å oppgi navn og personalia skal han også ha kommet med skjellsord mens han pekte på en politibetjent.

24. oktober i fjor skal han også ha knust 25 ruter på perrongen ved togstasjonen i Sandnes.

28. april i fjor, omkring klokken 11.20 skal han også ha kjørt bil på Randabergveien i Stavanger. Her skal farten hans ha blitt målt til 72 kilometer i timen i 50-sone. Han skal også ha vært påvirket av narkotiske tabletter under kjøringen.

