Politilogg: Til legevakt etter vold ved utested

00.56: En person ble utsatt for vold ved et utested på Skagenkaien. Vedkommende fikk skader i ansiktet. Fornærmede ble kjørt til legevakt for videre behandling. En mistenkt person ble pågrepet og innsatt i arrest. Sak opprettet.

Promille i bil

00.35: Politiet stanset fører som viste seg å være svært beruset i Solavegen. Han hadde heller ikke gyldig førerkort. Sak opprettet.

Promille i båt

00.33: Politibåten sjekket båtfører ved Jorenholmen. Føreren blåste over lovlig verdi. Prøver ble tatt og sak opprettet.

