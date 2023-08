Skal ha stjålet fra bolig på Eiganes

12. oktober må en 30 år gammel møte i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det er at han 17. april i fjor, kort tid forut for klokken 01.15 skal ha tatt seg inn i en bolig på Eiganes i Stavanger og stjålet diverse gjenstander.

Blant annet skal han ha forsynt seg med en soundboks, en MacBook, en veske, vognkort, ett par solbriller, to klokker og fire pakker med sigarillo.

Da politiet kontrollerte ham klokken 01.15 i nærheten av stedet der tyveriet skal ha funnet sted kalte han den ene politibetjenten for «hestkuk». Han skal videre ha sagt at politiet var patetiske. Han skal deretter ha forsøkt å gå vekk fra en politibetjent da hun stilte ham spørsmål. Han skal også ha sagt «fuck you», «jeg blir fuckings kvalm», «hold kjeft» og «shut the fuck up» eller lignende til politibetjenten.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning til fornærmede.