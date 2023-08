Skal ha satt kjennemerket til en Opel på en Mercedes

28. september må en 36 år gammel mann møte i Sandnes tinghus. Bakgrunnen for det er at han 29. august i fjor, omkring klokken 14.20, skal ha kjørt han uregistrert Mercedes til tross for at han var påvirket av alkohol og amfetamin. En blodprøve tatt av ham viste en påvirkning tilsvarende over 0,61 i promille.

Ifølge tiltalen brukte han et kjennemerke tilhørende en Opel og lot det framstå som at dette var bilens originale kjennemerke. Tiltalen lyder også på at han har ført personbil uten at denne var registrert og påsatt lovlige kjennemerker.

Han skal heller ikke hatt gyldig førerkort i forbindelse med kjøringen.

I forbindelse med at saken skal opp for retten er det tatt forbehold om å legge ned påstand om at 36-åringen skal miste førerretten for alltid.

