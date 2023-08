Skal ha hatt amfetamin utenfor kjøpesenter

Den 48 år gamle mannen er tiltalt for grov narkotikaforbrytelse da han må møte i Sandnes tinghus 19. september.

Bakgrunnen for det er at han den 22. desember 2020, klokken 01.10, skal ha oppbevart 97,06 gram amfetamin utenfor et kjøpesenter i Sandnes.

24. juni 2020, omkring klokken 10.10, skal han oppbevart 38,37 gram amfetamin i boligen sin.

26. juni 2020 skal han også ha oppbevart 63 narkotiske tabletter mens han oppholdt seg i Sandnes.

15. august 2020, omkring klokken 11.20, politiet på nytt ha vært hjemme hos 48-åringen. Denne gangen skal han ha oppbevart 32 narkotiske tabletter og 16,13 gram amfetamin.

[ Ble stoppet da han kjørte ut fra ferjen – må ut med 85.000 kroner ]