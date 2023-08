Torsdag melder politiet at de har hatt kontroll ved Stavanger lufthavn, Sola, i 60-sonen.

Her fikk 18 førere hvert sitt forenklet forelegg for å ha kjørt for fort.

En person fikk også sitt førerkort beslaglagt, etter å ha blitt målt til 103 km/t i Flyplassvegen.