Tok førerkortet fra mann

Den 21 år gamle mannen fra Stavanger erkjente ikke straffskyld da han tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus.

7. juni i år kjørte han motorsykkel i Gjesdalveien i Gjesdal. Her målte politiet farten hans til 101 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 50 kilometer i timen.

21-åringen forklarte i retten at han mener at fartsmålingen er ugyldig. 21-åringen har forklart at målingen ble gjort på en uoversiktlig vei, og den må være startet på siktedes kamerat som kjørte bak siktede, og avsluttet på siktede. Siktede mener det ikke er riktig at han kjørte i 101 km/t, men han vet ikke hvilken hastighet han holdt fordi han så ikke på speedometeret.

Retten kom til at den skulle legge avgjørende vekt på anmeldelsen fra politibetjent som foretok målingen.

«Politibetjenten observerte to motorsykler som kjørte raskest av flere sykler, og kjørte etter dem for å foreta en snittmåling av dem. Fartsmålingen ble gjennomført med en Trip Track gjennomsnittsfartsmåler, det ble lagt inn sikkerhetsmargin i henhold til instruks, og resultatet viste 101 km/t i 50-sone. Siktede ble stanset umiddelbart etter målingen og foreholdt resultatet», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at et midlertidig tilbakekall av førerretten og fortsatt beslag av førerkortet innebærer et uforholdsmessig inngrep overfor 21-åringen. Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle føreretten og beslaglegge førerkortet inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 28. desember i år.

