Skal ha stjålet bilnøkkel fra bolig og kjørt av gårde med bilen

5. oktober i år må en 33 år gammel mann møte i Sandnes tinghus tiltalt for en rekke vinningsforbrytelser.

15. oktober i fjor skal han blant annet ha tatt seg inn i en bod i Hillevåg. 10. februar i år skal han også ha tatt seg inn i en bod i en parkeringskjeller i Time kommune ved å fjerne en hengelås.

24. mai i fjor skal han også tatt seg inn i en bolig i Time. Her skal han ha forsynt seg med iPader, Apple TV, Nintendo Switch og Playstation-kontroller. Kort tid forut for dette skal han stjålet overvåkingskamera montert på en vegg tilhørende en barnehage. Denne dagen skal han også tatt seg inn i en bod og forsynt seg frosset kjøtt og kniver.

23. februar skal han også ha tatt seg inn i en bolig i Time kommune. Fra denne skal han ha stjålet en bilnøkkel og en elsparkesykkel. Like etterpå skal han ha stjålet bilen som sto parkert utenfor boligen. Kjøreturen skal ha funnet sted uten at 33-åringen hadde gyldig førerkort.

2. juni i år, omkring klokken 06.00 skal han stjålet en elsykkel fra en bobil på Forus. Subsidiært er han tiltalt for heleri av denne elsykkelen. Natt til lørdag 24. april i fjor skal han også ha stjålet en moped som var parkert utenfor en skole i Bryne.

3. september i fjor skal han også mottatt eller skaffet seg tre bankkort til tross for at han skal ha forstått at disse var utbytte av straffbar handling.

I forbindelse med hovedforhandlingen er det tatt forbehold om å legge ned påstand om at 33-åringen skal betale erstatning til de fornærmede.

