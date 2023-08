Mann (74) tatt for fart – skal ha vært påvirket av cannabis

13. oktober i år må en 74 år gammel mann møte i Stavanger tinghus. 27. februar i år, omkring klokken 14.00, skal han ha kjørt bil på Rv 13 i Hjelmeland.

Der skal politiet ha målt farten hans til 100 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 80 kilometer i timen.

Kjøringen skal også ha funnet sted mens 74-åringen var påvirket av cannabis og amfetamin. Ifølge tiltalen skal en blodprøve tatt av ham klokken 15.07 samme dag skal ha vist en ruspåvirkning tilsvarende en promille på over 1,2.

74-åringen må også svare for å ha kjørt bilen uten å ha gyldig førerkort. Det er tatt forbehold om å legge ned sperrefrist for erverv av førerrett i forbindelse med at saken skal opp for retten.

