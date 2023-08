Kvinne skal ha lurt Nav for foreldre- og sykepenger

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 41 år gammel kvinne. Saken starter opp 23. oktober i Stavanger tinghus og det er satt av ni dager til saken mot 41-åringen og ektemannen hennes.

1. desember 2017 til 30. april 2019 skal kvinnen ha forledet ansatte i NAV til å innvilge og utbetale til sammen kr 351.261 kroner for mye i foreldre- og sykepenger. Dette ved at hun skal ha gitt uriktige opplysninger om sine arbeids- og inntektsforhold i et firma som hun var registrert som styreleder i. Hun skal ha oppgitt å ha utført arbeidsoppgaver i selskapet når det i realiteten var hennes ektefelle som utførte oppgavene og var den som hadde rett til betaling. Hun skal også ha opplyst at ektefellen ikke jobbet i firmaet til tross utførte en rekke arbeidsoppgaver og var den reelt ansvarlige i foretaket.

I perioden fra januar 2019 til desember 2020 skal 41-åringen sammen med ektefellen sørget for at 940.919 kroner ikke ble innbetalt til det aktuelle selskapet. Blant annet skal kunder ha fått påført hennes kontonummer på fakturaer slik at pengene skal ha gått inn på hennes konto. I perioden februar 2021 til april 2022 skal hun ha sørget for at hun disponerte 825.074 kroner som tilhørte et annet selskap der hun var styreleder.

Ifølge tiltalen skal pengene ha blitt brukt til dekning av private utgifter og betaling for «svart» arbeid. Det er tatt forbehold om inndragning av de aktuelle beløpene, samt rettighetstap på ubestemt tid.

