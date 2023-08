Transportfirma gikk konkurs

Det var Skatteetaten som tidligere i sommer begjærte at en 44 år gammel kvinne fra Haugesund ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 558.035 kroner som ifølge Skatteetaten hadde økt til et krav på 1,2 millioner kroner. Kravet omhandler skyldig skatt og avgifter.

Kvinnen har drevet et transportfirma som et enkeltpersonforetak. Hun har erkjent å skylde det aktuelle beløpet, men møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 21.02.2023 avholdt utleggsforretning mot saksøkte med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at saksøkte er insolvent. Retten legger til grunn at saksøkte er insolvent. Vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Thor Arne Reitan er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 7. september i år.

