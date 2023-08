Kjørte ned tre i Verksgata

Politiet mottok melding om at et kjøretøy hadde kjørt inn i et tre i Verksgata, før den fortsatte sin ferd. Hendelsen skjedde litt før klokken 10.00 mandag.

Kjøretøyet ble stanset i umiddelbar nærhet og ble kontrollert av to politipatruljer som kom til stedet.

Bilen befant seg da på parkeringsplassen ved Oljemuseet.

– Politiet fikk en melding om en bil som hadde kjørt i et tre og fortsatt ferden bortover mot sentrum. Nå har vi fått kontroll på bilen og bilføreren, sier innsatsleder Runar Heggen, til RA.

Han sier at føreren, som er en mann i 40-årene, er mistenkt for ruskjøring.

Det er materielle skader på bilen. (Tore Bruland)

Materielle skader

– Er det noen personskader?

– Nei, ingen personer har blitt skadet, det er kun materielle skader, sier Heggen.

– Hvordan jobber politiet videre nå?

– Nå vil personen som har kjørt bilen få mulighet til å forklare seg. Vi har også vitner som har sett hendelsen, og som har sett hvem som var fører av bilen – så det blir avhør av vitne, sier innsatslederen.

Føreren, som har status som mistenkt blir framstilt for blodprøve.

– Påvirkes trafikken noe?

– Nei, nå har vi som er på stedet saget av noen grener slik at trafikken går som normalt, så vil kommunen komme hit og rydde opp resten.

Krasjet i tre i Verksgata. (Tore Bruland)

Ifølge vitner som så sammenstøtet skal bilen ha sittet godt fast i treet og måtte rikse en god del for å komme løs, før bilføreren kjørte videre.

Ifølge vitnet hadde bilen fått hard medfart i fronten, og det lå store bildeler i veibanen.

Saken oppdateres.

Politiet rydder opp på stedet. (Tore Bruland)