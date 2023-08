Tatt i 128 kilometer i timen i 80-sone

33-åringen fra Jæren kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett, avdeling Sandnes tinghus.

28. juni i år, omkring klokken 20,17, ble han stoppet av politiet etter at han hadde kjørt i 128 kilometer i timen i 80-sone i Trøndelag.

Retten kom til riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, og viste blant annet til anmeldelsen og logg for trafikkontroll. Dermed kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet uaktsomt.

I mars i år ble 33-åringen dømt til 36 dagers betinget fengsel for oppbevaring av narkotika. Nå mente påtalemyndigheten at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 36 dager som en fellesstraff med den forrige dommen.

«Retten er enig i at det bør avsies en fellesstraff. Retten viser til at forholdet i siktelsen skjedde få måneder etter forrige tilståelsesdom. Dette taler også med styrke at det skal avsies en felles ubetinget straff», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Samtidig kom retten til at den under betydelig tvil skulle dømme 33-åringen til samfunnsstraff, og viste i den forbindelse til personlige forholdt.

Dermed ble han dømt til 45 timer samfunnsstraff og 5000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i sju måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

[ Må betale for å ha kjørt med dette på kjennemerket ]