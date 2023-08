Natt til lørdag: Krangling og slossing

Klokken 00.40 natt til lørdag rykket politiet ut til Stavanger sentrum etter melding om slagsmål.

– Politiet var raskt på stedet. To berusende menn i 20-årene var involvert. Én av de to blir anmeldt for å ikke oppgi personalia til politiet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Senere samme natt, klokken 02.30, fikk politiet melding om slagsmål mellom flere personer i Breibakken i Stavanger.

– To menn i 20-årene har hatt en høylytt diskusjon. De har ikke sloss. De har fått pålegg om å være rolige fram til klokken 10.00 lørdag morgen, melder operasjonsleder på Twitter.