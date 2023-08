Kvinne tatt for ruskjøring

Den 35 år gamle kvinnen erkjente straffskyld for ruskjøring og kjøring uten å ha gyldig førerkort da hun tidligere i sommer møtte i Sandnes tinghus.

Hun erkjente ikke straffskyld for å ha latt en person som ikke hadde førerkort låne bilen sin, skjønt denne posten i tiltalen ble frafalt av aktor etter en telefonsamtale med dommeren.

26. oktober i fjor, omkring klokken 20.35, kjørte hun bil i Sandnes hun var påvirket av narkotiske tabletter og cannabis tilsvarende en promille på over 0,5. Kjøringen fant også sted uten at kvinnen hadde gyldig førerkort.

«Av den kliniske undersøkelsen framgår det at siktede ble vurdert som lett påvirket og at øynene var blanke og lysreaksjonen til pupillene var treg. Hun ble vurdert som fullt bevisst og oppførsel/sinnstilstand var normal, men kun delvis orientert for tid og sted», heter det i dommen.

I skjerpende retning la retten vekt på at kjøring i ruspåvirket tilstand gir økt risiko for trafikkulykker og at kjøringen fant sted i sentrale strøk i Sandnes. Samtidig kom retten til at hun skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse og viste til at denne hadde hatt en prosessøkonomisk betydning.

Straffen ble betinget fengsel i 16 dager og en bot på 30.000 kroner. Hun fikk også sperrefrist på erverv av førerrett i ett år.

