Kjørte bil mens han var påvirket av cannabis

Den 20 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

3. mai i år, omkring klokken 23.06, ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil på Somaveien i Sandnes. En blodprøve tatt av ham klokken 23.34 viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende er promille på over 0,5.

Retten mente at det ikke var skjerpende eller formildende omstendigheter ved selve kjøringen, og viste også til at 20-åring ikke tidligere er straffet for ruspåvirket kjøring. Retten kom også til at den skulle legge vekt på 20-åringens uforbeholdne tilståelse. Dermed ble straffen betinget fengsel i 14 dager og 3000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

