Kjørte bil mens han var påvirket av amfetamin

Den 42 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han tidligere i sommer møtte i Stavanger tinghus.

10. juni 2021, omkring klokken 21.55, kjørte han bil mens han var påvirket av amfetamin.

Denne dagen hadde han inntatt fem til seks piller inneholdende det narkotiske virkestoffet amfetamin. Senere på kvelden satte han seg i en bil og kjørte fra Tasta til Bergelandsbrua i Stavanger hvor han ble stanset i en rutinekontroll av politiet. Em blodprøve tatt av ham noe senere viste en konsentrasjon av amfetamin i blodet tilsvarende en promille på 0,2. Han hadde heller ikke gyldig førerkort da kjøringen fant sted.

Også 29. august 2021 kjørte han bil mens han var påvirket av amfetamin. Også denne dagen ble han stoppet av politiet i en rutinekontroll. En blodprøve tatt av etter kjøringen viste at han var påvirket tilsvarende en promille på 0,2. Kjøringen fant sted uten at 42-åringen hadde gyldig førerkort. Også 28. august kjørte han bil i Stavanger uten å ha gyldig førerkort.

«Tiltalte er tidligere straffet åtte ganger for kjøring uten gyldig førerkort, og sist gang ved Stavanger tingretts dom av 5. mars 2021. Han ble da dømt for ett tilfelle av kjøring uten gyldig førerkort. Straffen ble som et utgangspunkt angitt til 18 dagers fengsel, og endelig fastsatt til 15 dager etter fradrag for tilståelse. Bare litt over tre måneder etter domfellelsen kjørte tiltalte på nytt uten gyldig førerkort», heter det i dommen.

I formildende retning la retten vekt på 42-åringens uforbeholdne tilståelse, samt at saken var blitt svært gammel.

Dermed ble straffen betinget fengsel i 21 dager.

