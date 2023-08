Ble stoppet da han kjørte ut fra ferjen – må ut med 85.000 kroner

Den 38 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

27. juni i år, omkring klokken 12.50, kjørte han bil på Jekteviksterminalen i Bergen til tross for at han var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av ham klokken 13.13 samme dag viste en alkoholkonsentrasjon på 0,56 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,12.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble av de øvrige opplysninger i saken, herunder analyseprotokollen. Dermed kom retten til at han har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

«Det er ikke opplysninger som tilsier at det oppsto noen konkret faresituasjon utover den fare som kjøring med promille på 1,12 alltid vil innebære. Kjøringen skjedde dessuten over en kort strekning på 50–100 meter fra Fjordline sin ferje og til Jekteviksterminalen i Bergen», heter det i dommen.

Dermed ble han dømt til fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 85.000 kroner.

Når det gjaldt beslag av førerkortet mente retten at det forhold at kjøringen ikke var planlagt, og kun skjedde over en kort strekning kan anses som en særdeles formildende omstendighet ved kjøringen. Dermed mistet han førerretten i 22 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

