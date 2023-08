Brøt seg inn i bolig og forsynte seg med klokker

Den 53 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sør-Rogaland tingrett avdeling Stavanger tinghus.

2. mars i fjor, omkring klokken 02.30, brøt han seg inn i en bolig tilhørende en kvinne i Stavanger. Mens kvinnen sov tok han seg inn gjennom et vindu og forsynte seg med klokker tilhørende kvinnen.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse fra en politibetjent, og bilder av beslag som ble foretatt. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 53-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet med forsett.

«I skjerpende retning vises det til at siktelsen gjelder innbrudd i bolig, som regelmessig vil være en stor belastning for de som utsettes for dette. Det vises videre til at siktede er straffet for tilsvarende forhold en rekke tidligere ganger», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på 53-åringens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt svært gammel uten at han kan lastes for det.

53-åringen ble i september i fjor dømt til sju måneders fengsel, blant annet for boliginnbrudd. Retten kom til at det denne gangen skulle legges spesielt vekt på tidsbruken i saken og dømte ham til betinget fengsel i 90 dager.

