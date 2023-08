Klokken 03.34 natt til torsdag fikk nødetatene melding om brann i et kjøretøy på Gausel. Like etterpå melder politiet at det brant i to biler.

Det er snakk om en elbil og en fossilbil.

– Det er uvisst hvilken bil det har begynt å brenne i. Ingen personer er skadd. Politiet gjør undersøkelser på stedet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.