Må betale for å ha kjørt med dette på kjennemerket

Kontrollen fant sted i samarbeid med politiet på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én sjåfør fikk 4000 kroner i gebyr for to dekk under minimum mønsterdybde.

Én personbilfører fikk 3000 kroner i gebyr på grunn av svart nasjonalt merke på skilt.

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av overlast, transportøren fikk overlastgebyr på 2450 kroner. Fører måtte omlaste til tillatt vekt av aksel/akselkombinasjon uten lastmargin.

Ett utenlandsk vogntog fikk bruksforbud på grunn av manglende originalt registreringsdokument. Fører fikk 500 kroner i gebyr for manglende vognkort.

To personbiler ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll.

Én sjåfør ble anmeldt for å ikke stoppe for skiltet kontroll.

Fører av en personbil fikk bruksforbud for at bil var avregistrert i systemet.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Fem sjåfører ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 140 førerdøgn. To sjåfører ble anmeldt for overtredelse av døgnhvil.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på to kjøretøy. Manglene gikk ut på defekte bremser, sprukket frontrute, ulovlig kjennemerke, skadet sidehinder og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

