Den 22 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

13. april i år, omkring klokken 19.10, kjørte han bil på Tungenesveien i Randaberg. Her ble farten hans mål til 113 kilometer i timen i 60-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av andre bevis i saken, blant annet anmeldelsen og loggen fra lasermålingen. Retten kom også til at 22-åringen i det minste var uaktsom da kjøringen fant sted.

«Det er ikke skjerpende omstendigheter ved kjøringen ut over hastighetsoverskridelsen, som er betydelig. Å kjøre 113 km/t i 60-sone gir en markert økt risiko for trafikkuhell, uhell som fort kan få store konsekvenser. I formildende retning legger retten noe vekt på at siktede har gitt en uforbeholden tilståelse», heter det i dommen.

22-åringen forklarte i retten at hastighetsoverskridelsen skjedde kort tid etter at han hadde kjørt forbi en annen bil. Han oppfattet at denne bilen «presset» ham etter forbikjøringen, og ga derfor gass. Kort tid etter at han hadde gitt gass, ble han målt.

Retten kom til at hastighetsoverskridelsen uansett var vesentlig høyere enn det som var nødvendig for å foreta en ellers aktsom forbikjøring.

Straffen ble 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager. I tillegg mistet han førerretten i 16 måneder regnet fra den 13. april i år.

Han må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

