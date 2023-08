Tatt med narkotika da han fjernet listverk rundt butikkvindu

Den 59 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

25. februar i fjor, omkring klokken 01.00, fjernet han listverket rundt vinduet til en butikk i Stavanger sentrum. I forbindelse med at han ble pågrepet for dette ble det funnet 267 ksalolpiller, 255 bensedinpiller og 18 gram amfetamin.

I påtegningen til retten har påtalemyndigheten opplyst at amfetaminet ikke er tatt med i siktelsen. Bakgrunnen for det er at stoffet ved en feil ble sendt til destruksjon i stedet for analyse. Dermed kom retten til at den i forbindelse med straffeutmålingen kun skulle legge vekt på pillene som ble funnet.

«Retten legger til grunn at siktede er rusavhengig, og at narkotikaen var til eget bruk. Mengden som er oppbevart representerer uansett en betydelig spredningsfare, og det samlede utgangspunktet for straff utgjør derfor fengsel i 95 dager», heter det i dommen.

Retten kom også til at skadeverket som ble utført på butikken skulle legges vekt på i skjerpende retning. Samtidig kom også retten til at den skulle legge vekt på hans uforbeholdne tilståelse, samt at saken var blitt gammel uten at 59-åringen kan lastes for det.

Dermed kom retten til at straffen skulle settes til 60 dager fengsel, som i sin helhet ble gjort betinget med en prøvetid på to år, på det særvilkår at 59-åringen gjennomfører et narkotikaprogram med domstolskontroll.

