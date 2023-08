Spisested gikk konkurs

Det var Mamma Rosa Sauda AS som mandag var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

Mamma Rosa Sauda AS har holdt til i Rådhusgata i Sauda og har drevet med pizza og diverse gatekjøkkenmat. Spisestedet het tidligere La Casa Grill AS.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 90.050 kroner og at det ikke finnes noe aktiva i selskapet bortsett fra en konto der det står 2896 kroner.

Mamma Rosa Sauda AS omsatte for litt over 1,4 millioner kroner i 2022 og fikk samme år et resultat på 81.000 kroner.

«Retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, slik at selskapet er illikvid. Det framgår at gjelden er større enn verdien av eiendelene og selskapet er insuffisient. Selskapet er derfor insolvent og vilkårene for å ta begjæringen til følge er oppfylt, jf. konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62», heter det i kjennelsen.

Advokat Trond Jarle Bachmann er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 19. september.

