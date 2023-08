Passasjer hadde cannabis i bil

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus. 6. mars i år, mens han var passasjer i en bil på Tasta hadde han 47,51 gram cannabis under passasjersetet i bilen. I tillegg hadde han 2,4 gram cannabis i jakkelommen.

«Retten legger til grunn at det ved oppbevaring av slike mengder cannabis objektiv sett er en fare for videre spredning av stoffet, og at allmennpreventive hensyn tilsier at det idømmes en følbar straff», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på 23-åringens tilståelse og at denne hadde hatt betydning for oppklaringen av saken. I den forbindelse viste retten til at det var flere personer i bilen der stoffet ble funnet.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 16 dager.

[ Har frigitt navnet på død mann ]