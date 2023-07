Tatt i 142 kilometer i timen

Den 47 år gamle mannen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

8. juni i år, omkring klokken 10.00 kjørte han bil på Ganddal i Sandnes. Her ble farten hans målt til 142 kilometer i timen i 80-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 47-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt med tanke på den høye farten.

«Når det gjelder straffutmålingen, viser retten til at det er tale om en fartsoverskridelse på 142 km/t i 80-sone, slik at overskridelsen er betydelig og med tilsvarende høy skadeevne for seg og andre. Grensen for bruk av ubetinget fengsel er fra og med fart på 136 km/t i 80-sone», heter det i dommen.

Samtidig la retten vekt på at det var snakk om en vei med to felt i samme kjøreretning og at det var gode kjøreforhold på stedet. Retten la også vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

«Disse forhold er likevel ikke så sterke at det kan gjøres unntak fra hovedregelen om det å måtte reagere med ubetinget fengsel», skriver retten i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 15 dager. I tillegg mistet han førerretten i 13 måneder regnet fra 8. juni i år. For å få førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

