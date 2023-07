Har frigitt navnet på død mann

Søndag, like etter klokken 09.30, fikk politiet melding om en livløs person i vannet i Hovlandsvika på Eigerøy i Egersund kommune. Politiet kom, sammen med ambulanse, til stedet kort tid etter. Mannen ble hentet opp på land, men erklært død på stedet.

– Vitner har forklart at avdøde forlot et sosialt lag i nærheten natt til i går. Politiet har ikke mistanke om at avdøde har blitt utsatt for noe kriminelt, men han er rutinemessig sendt til obduksjon. Avdøde var 55 år gamle Magnar Hovland. Han var hjemmehørende i Egersund. Navnet frigis i samråd med de pårørende, skriver politiet i en pressemelding.

[ Død person i sjøen utenfor Egersund ]