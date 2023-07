Kvinnen klatret opp i treet under fellingen for å hindre at det ble felt. Hun nekter å fjerne seg, skriver politiet i Sørvest på Twitter.

– Melder, fra et gartnerfirma, måtte holde treet for å unngå at det deiset i bakken med kvinnen sittende oppi. Løst på stedet, skriver politiet.

