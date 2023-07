To biler har kollidert i Roald Amundsens gate i Sandnes. Det er snakk om en front mot front-ulykke. Skadeomfanget er ukjent.

Sør-Vest politidistrikt melder om ulykken onsdag klokken 13.37.

Politiet opplyser at trafikken foreløpig stenges, og at det er omkjøring via K.M Sørensensgate i sør og Postveien i nord.

Saken oppdateres.