Klokken 10.30 lørdag fikk politiet en melding om at noen hadde tjuvkoblet en bil på Randaberg, og blant annet kjørt over noen jorder. Like etter forlot de bilen og stakk til fots, skriver politiet i Sør-Vest på Twitter.

De to mennene var våte til knærne, og ble funnet i nærheten av en båt. Tidligere i morges ble en båt meldt stjålet fra Ryggstranden. Politiet jobber med å få bekreftet om det er snakk om samme fartøy, opplyser de videre.

