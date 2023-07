Ble anmeldt for dette

Onsdag hadde Statens vegvesen kontroll på Krossmoen kontrollstasjon i samarbeid med politiet.

164 tunge kjøretøy og to lette kjøretøy ble kontrollert.

Dette ble resultatet:

Hva: Antall: Anmeldelser 2 Brudd på kjøre- og hviletid 7 Overlast-gebyr 1 Sendte rapporter 2 Bruksforbud 12 Avskiltinger 2 Skriftlige mangler 11

I en pressemelding opplyser Statens vegvesen at to personbiler ble avskiltet på stedet for manglende periodisk kjøretøykontroll.

Vegvesenet opplyser også om at en fører ble anmeldt for kjøring uten sjåførkort i fartsskriveren.

En fører ble anmeldt på stedet for ikke godkjent døgnhvile - føreren hadde kun hvilt 6 timer og 28 minutter der han skulle hvilt minimum 11 timer i løpet av en 24 timers periode.

Ett vogntog fikk bruksforbud med punktert dekk på tilhengeren.

Videre opplyser vegvesenet at ett vogntog var tyngre en tillatt, og ble gitt bruksforbud. Eier av kjøretøyet fikk i tillegg et overlastgebyr på 3350 kr.

Til slutt fikk en fører bruksforbud med sikthindrende gjenstander i synsfeltet på lastebilen.