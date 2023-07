Transportfirma ble tvangsoppløst

Deg var Kurer Distribusjon AS som ble tvangsoppløst i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var at Sør-Rogaland tingrett har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at vilkårene for å tvangsoppløse Kurer Distribusjon AS er oppfylt, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 16–17.

«Selskapet har regnskapsplikt, men har ikke sendt årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2021 som Regnskapsregisteret kan godkjenne. Frist for å rette oppi forholdet er kunngjort av Regnskapsregisteret og fristen er utløpt. Tingretten kan da oppløse selskapet uten ytterligere varsel, jf. aksjeloven/allmennaksjeloven § 16–17. Retten har fått bekreftet fra Regnskapsregisteret at mangelen fortsatt ikke er rettet. Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 4 er etter dette oppfylt», heter det i kjennelsen.

Kurer Distribusjon AS har drevet med godstransport på vei og har holdt til i Stavanger.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 6. oktober.

