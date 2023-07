Tatt for promillekjøring 18. mai

Den 45 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

18. mai i år, omkring klokken 02.55, kjørte hun bil i Ullandhaugveien i Stavanger til tross for at hun var påvirket av alkohol.

En utåndingsprøve tatt av henne klokken 03.32 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,71 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 1,42.

«I skjerpende retning legger retten en viss vekt på at alkoholkonsentrasjonen lå noe høyere enn straffutmålingsgrensen på 0,6 milligram per liter luft i utåndingsluften. Videre vises det til at politiet oppfattet at hun kjørte noe raskt og vinglete i veibanen. For øvrig er det ikke opplyst om at kjøringen utgjorde noen særlig risiko utover den faren kjøring i ruspåvirket tilstand alltid medfører», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes til ubetinget fengsel i 21 dager, samt en bot på 65.000 kroner.

Hun mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

