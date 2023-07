Mistet førerkortet i fartskontroll

Den 20 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

12. februar i år kjørte han bil i Kyrkjevegen på Vigrestad. Her ble farten hans målt til 106 kilometer i timen. Fartsgrensen på stedet er 60 kilometer i timen.

Retten kom til at riktigheten av 20-åringens tilståelse ble styrket av de øvrige opplysninger i saken og at han i det minste hadde handlet uaktsom da han kjørte for fort.

«Retten er ikke kjent med opplysninger som tilsier en skjerpelse av straffen i denne sak. I formildende retning legger retten vekt på at siktede skal ha en strafferabatt for å ha tilstått forholdet og for at han har samtykket til tilståelsesdom i saken», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 14 dager og 14.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i 12 måneder regnet fra den 12. februar i år. For å få førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

