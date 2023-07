Kjørte bil i cannabisrus

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus. 26. februar i år, omkring klokken 12.20, kjørte han bil i Hommersåkveien i Sandnes til tross for at han var påvirket av cannabis.

En blodprøve tatt av ham like etter kjøringen viste en påvirkning av THC tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken og viste blant annet til anmeldelsen og analyseresultat. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 28-åringen har kjørt mens han var påvirket av cannabis og at han har handlet uaktsomt.

«Retten anser det som skjerpende at siktede hadde en passasjer med seg i bilen og at det dreide seg om kjøring over en viss distanse. Det er ikke er holdepunkter for at kjøringen medførte konkret fare, utover den risiko kjøring med aktuell påvirkning generelt sett innebærer. I formildende retning har retten sett hen til at tiltalte har tilstått forholdet og erkjent straffskyld. Tilståelsesrabatten må likevel gjenspeile at tiltalte ble tatt på fersk gjerning, slik at den ikke har hatt betydning for oppklaring av saken eller i vesentlig grad lettet iretteføringen av den», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager, samt en bot på 10.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve før han kan få førerretten tilbake.

