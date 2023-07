Drakk øl og kjørte ut av veien

Den 33 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

4. februar i år, omkring klokken 05.13, kjørte han bil i Gjesdal til tross for at han var påvirket av alkohol og cannabis.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, herunder anmeldelse av 4. februar 2023, samt en rapport fra en sakkyndig overlege som har konkludert med at 33-åringen med all sannsynlighet var påvirket tilsvarende en promille høyere enn 1,2 ved den aktuelle kjøringen. Retten la til grunn at han hadde en alkoholpromille på 1,19 og at det også ble målt 0,0076 mikromol THC i blodet hans

«På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen. Han satte seg i bilen og kjørte etter å ha drukket øl», heter det i dommen.

I skjerpende retning la retten vekt på at kjøreturen endte med utforkjøring. Samtidig ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 21 dagers ubetinget fengsel, samt en bot.

Når det gjaldt botens størrelse tok retten utgangspunkt i at 33-åringen har en årsinntekt på 400.000 kroner. Botens størrelse skal normalt være halvannen ganger av månedsinntekt. Dermed ble boten satt til 50.000 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i to år regnet fra den 4. februar i år. For å få førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

