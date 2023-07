Tok førerkortet fra mann

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse om midlertidig tilbakekall av føreretten og beslag av førerkortet inntil saken mot 21 år gammel mann er endelig avgjort.

Bakgrunnen for det var at han 7. juni i år, omkring klokken 18.08, i Gjesdalvegen i Gjesdal ble målt til å ha kjørt motorsykkel i 101 kilometer i timen i 50-sone.

«Når det gjelder vurderingen av skjellig grunn til mistanke, vises til at siktede i retten i dag har nektet straffskyld, og forklart at fartsmålingen er ugyldig. Siktede har forklart at målingen ble gjort på en uoversiktlig vei, og den må være startet på siktedes kamerat som kjørte bak siktede, og avsluttet på siktede. Siktede mener det ikke er riktig at han kjørte i 101 km/t, men han vet ikke hvilken hastighet han holdt fordi han så ikke på speedometeret», heter det i kjennelsen fra Stavanger tinghus.

Retten kom til at den skulle legge avgjørende vekt på anmeldelsen fra en politibetjent som brukte en gjennomsnittsmåler da han målte farten.

«Siktede ble stanset umiddelbart etter målingen og foreholdt resultatet. I henhold til nedtegnelse i rapport hadde siktede ingen innsigelser mot målingen på stedet, og han erkjente straffskyld for kjøring i 101 km/t. At siktede nå mener fartsmålingen er ugyldig fordi den må ha blitt startet på kameraten som kjørte bak, svekker etter rettens vurdering ikke mistankegrunnlaget for en betydelig fartsoverskridelse når begge holdt høy hastighet og kjørte tett», skriver Sør-Rogaland tingrett.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan tilbakekalle førerretten hans, men ikke utover den 28. desember i år.

[ Klokkebutikk gikk konkurs ]