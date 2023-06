Ble anmeldt for å ha kjørt med denne tilhengeren

Kontrollen var en såkalt mobil kontroll som ble holdt i Strand torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én fører av personbil med tilhenger fikk pålegg om å fikse tilkoblingen for lys på tilhengeren som ikke var koblet til.

«Når kontakten ikke er koblet til, så er det ikke lys på tilhengeren. Dette kan medføre trafikkfarlige situasjoner, da kjøretøy som kommer bak har vanskeligere for å bedømme avstanden til tilhengeren og i mørke å være med dårlig sikt så kan tilhengeren være vanskelig å se», skriver Statens vegvesen i en kontrollrapport.

Ifølge Statens vegvesen ble føreren anmeldt til politiet for dette forholdet.

To førere ble ilagt 500 kroner i gebyr for å ikke medbringe vognkort under kjøringen.

«Angående vognkort på norskregistrerte tilhengere er det gyldig i kontrollsammenheng å ha kopi av vognkortet. Dette kan være kopi i papirformat eller elektronisk kopi. Men dette gjelder kun på tilhengere. På bilen skal det originale vognkortet medbringes», skriver Statens vegvesen.

Ett lett kjøretøy fikk pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig og forsvarlig før videre kjøring var tillatt.

Ett lett kjøretøy fikk pålegg om å merke utstikkende godt bak på kjøretøyet for videre kjøring var tillat.

Ett tungt kjøretøy fikk pålegg om å bytte ut stropper som ble brukt til å sikre lasten da det var skader i stroppene som reduserer styrken på stroppene.

Ett tungt kjøretøy fikk pålegg om å justere ut underkjøringshinderet. Dette sto for langt inne slik at ved en eventuell påkjørsel bakfra er det større fare for personskader.

Ellers var det fem kjøretøy til sammen av både tunge og lette kjøretøy som fikk tekniske mangler med krav og utbedring og etterkontroll.

Også på Krossmoen kontrollstasjon ble det holdt en kontroll torsdag.

Her var resultatet følgende:

To lette kjøretøy ble stanset med utslag på ANPR (Automatisk skiltgjenkjenning). Den ene kjøretøyet manglet gyldig PPK-kontroll, og ble avskiltet på stedet. Den andre kjøretøyet manglet å fullføre omregistreringen. Dert ble gjort på stedet, og turen videre kunne fortsette.

To kjøretøy fikk en utvidet bremsekontroll. Det ene kjøretøyet fikk med seg en teknisk mangellapp med feil på parkbrems.

Tre førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid, på til sammen 84 førerdøgn. Det ble gitt 5 advarsler på mindre alvorlige brudd.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud på overlast. Vedkommende fikk et gebyr på 2900 kroner for forholdet og måtte laste om før videre kjøring.

Ett kjøretøy manglet bombrikkeavtale for tung kjøretøy, og fikk da et gebyr på 8000 kroner.

To førere manglet vognkort, og fikk hvert sitt gebyr på 500 kroner for forholdet.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander i og ved frontrute. Førerne måtte rydde opp i forholdene før videre kjøring.

Fem kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull lastsikring. Det ble utbedret før videre kjøring.

Det ble skrevet ut flere kontrollsedler for diverse tekniske mangler. Det gikk blant annet i skader på skilter, skader på skjermer, mangler med underkjøringshinder, sprekk i frontrute og feil på brems.

