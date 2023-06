Tilhengere ble avskiltet og lift fikk bruksforbud

Kontrollen som fant sted onsdag var en såkalt mobil kontroll som ble gjennomført i Stavanger og Sandnes.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én taxi fikk bruksforbud da sjåføren ikke kunne framvise kjøreseddel for persontransport.

To tilhengere ble avskiltet på stedet da det var avskiltingsbegjæring på kjøretøyene.

Én fører mistet skiltene og fikk 5000 kroner i gebyr for å ha kjørt med et avregistrert kjøretøy på offentlig vei.

Én lift ble ilagt bruksforbud med dårlige bremser.

Det ble skrevet ut 13 kontrollsedler for tekniske mangle ved de kontrollerte kjøretøyene.

Også tirsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland.

Da var resultatet følgende:

Ett vogntog fikk bruksforbud på mangelfull lastsikring. Dette ble utbedret før videre kjøring.

Ett vogntog fikk en utvidet ADR-kontroll. Lastsikringen var ikke i orden og vedkommende måtte utbedre dette før videre kjøring.

Én fører fikk et gebyr på 2000 kroner for kjøring med dekk under minstemål.

Fem førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 140 førerdøgn. Det ble gitt 16 advarsler på mindre alvorlige brudd.

Også på Sokn kontrollstasjon ble det holdt en kontroll tirsdag.

Her var resultatet følgende:

Ett vogntog fikk kjøreforbud og gebyr for kjøring med overlast.

Det ble gitt bruksforbud på diverse kjøretøy på grunn av feil på lastesikring, samt dekkskader. To kjøretøy måtte skifte dekk på kontrollplassen før videre kjøring på grunn av synlig cord på dekkene.

Én fører av lettbil fikk bruksforbud og måtte laste om på grunn av overvekt

Én semitralle ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll.

To vogntog ble rapportert på grunn av feil vektårsavgift.

[ Ble anmeldt for å ha kjørt med denne lasten ]