Barn har fått firhjuling over seg

Klokken 12.35 onsdag melder politiet at et barn har fått en firhjuling over seg.

Ulykken fant sted klokken 12.17 på en gård sør for Ålgård.

Ifølge politiet er ikke barnet fastklemt, men har fått skader i en fot.

– Nødetatene er på stedet. Barnet har sittet på firhjuling når ulykke skjedde. Framstår ikke som alvorlig skadet, men både fører og barnet blir kjørt til Stavanger Universitetssykehus for oppfølging, melder politiet.

Ifølge politiet er en politipatrulje i gang med å foreta vitneavhør.

Forløpet til ulykken er foreløpig ukjent.

Saken oppdateres.