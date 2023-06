Nå er det lov å fyre opp igjen

– Regnet de siste dagene har hjulpet godt på gress-, lyng- og skogbrannfaren. Brann- og redningssjefene i 110 Sør-Vest sitt distrikt har nå blitt enige om å oppheve totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs fra og med tirsdag 27. juni, heter det i en pressemelding fra Rogaland brann og redning.

Det betyr at det igjen er lov å tenne ild eller grille på tilrettelagte bål- og grillplasser.

– Tusen takk for at dere har hørt på oss og respektert totalforbudet. Til tross for stor gress-, lyng- og skogbrannfare har vi hatt få branner i naturen denne perioden. Det viser at innbyggerne har tatt ansvar og fulgt totalforbudet. Det setter vi stor pris på, skriver brannvesenet.

Nå er det bålforbudet som gjelder

Selv om totalforbudet er over, gjelder fortsatt det generelle bålforbudet mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark. Fra 15. april til 15. september er det generelt bålforbud i Norge. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål og grill, også engangsgrill, i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Unntak

Du har lov til å gjøre opp ild/tenne bål dersom det helt åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med åpenbart menes at det for eksempel ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid

Bruk av primus og kokeapparater kan benyttes i de tilfeller hvor det åpenbart ikke er fare for at det kan oppstå brann. Man er selv ansvarlig for å vurdere om det er forsvarlig å bruke primus og kokeapparater.

Det er lov å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser.

Du kan grille i din egen hage.

Du er selv ansvarlig – alltid

Selv om totalforbudet er over, er det likevel viktig at du alltid er forsiktig når du gjør opp ild utendørs. Din ild – dit ansvar. Det betyr at du er alltid ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når på året det er.

Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Er du usikker på du kan tenne opp ild eller fyre opp bål, la heller være.

Brannvesen i 110 Sør-Vest er følgende:

Bjerkreim brannvesen

Bømlo brann og redning

Eigersund brannvesen

Fitjar brannvesen

Haugaland brann og redning IKS

Haugesund brannvesen

Hjelmeland brannvesen

Hå brannvesen

Lund brannvesen

Rogaland brann og redning IKS

Sauda brann og redningsvesen

Stord brann og redning

Suldal brann og redning

Etne brann og redning