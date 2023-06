Ble anmeldt for å ha kjørt med denne lasten

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland mandag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én semitrailer fikk en utvidet ADR-kontroll med alt på stell.

Ett vogntog fikk en utvidet bremsekontroll, der resultatet var at det ble gitt en teknisk mangel på prestasjonen av parkbrems.

To vogntog hadde overlast og måtte laste ned til lovlige vekter før videre kjøring. Det ene fikk også et gebyr på 12.350 kroner for forholdet.

Ett vogntog fikk bruksforbud for manglende løyvedokumenter.

Én fører ble anmeldt på stedet i samarbeid med Egersund Politistasjon. Det gikk i mangelfull lastesikring av 13.6 tonn av totalt 24 tonn last.

Sju førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid, på til sammen 166 førerdøgn. Det ble gitt 15 advarsler på mindre alvorlige brudd.

Ett lett kjøretøy ble avregistrert for manglende periodisk kjøretøykontroll på bilen.

Én fører fikk 500 kroner i gebyr for manglende vognkort.

Det ble skrevet ut tre kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Blant annet var det snakk om skadet lås og hengsle på bakdør, skadet sidehinder og feil med bremser.

Også på Sokn kontrollstasjon ble det holdt en kontroll mandag.

Her var resultatet følgende:

Tre vogntog fikk kjøreforbud og gebyr for kjøring med overlast.

Det ble også gitt bruksforbud på diverse kjøretøy på grunn av feil på dimensjoner/lastesikring.

Én fører av lettbil med henger ble anmeldt for kjøring uten lys på hengeren (kontakten var ikke tilkoblet).

To vogntog fikk 8000 kroner i gebyr for kjøring uten gyldig autopassavtale.

Ett vogntog ble rapportert på grunn av feil vektårsavgift.

