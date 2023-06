Mistet førerkortet i fartskontroll

Den 22 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

13. april i år klokken 13.05 kjørte han motorsykkel i Brautvegen i Time kommune. Her ble farten hans målt til 93 kilometer i timen i 60-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, herunder anmeldelsen og logg for fartsmåling. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 22-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til å betale en bot på 13.000 kroner.

I tillegg mistet han førerretten i fem måneder regnet fra dem 13. april i år. Retten kom også til at han må avlegge full ny førerprøve ved eventuelt gjenerverv av førerett for klasse B.

