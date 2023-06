Kjørte i 65 km/t i 50-sone – mistet førerkortet

Den 50 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

30. april i år, omkring 13.31 kjørte han bil i Hillevågstunnelen i Stavanger. Her ble farten hans målt til 65 kilometer i timen i 50-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, herunder anmeldelsen. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 50-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

Retten kom til at det ikke var spesielle skjerpende eller formildende omstendigheter i saken, utover at 50-åringen hadde to barn i bilen.

Dermed kom retten til at han skulle betale en bot på 5400 kroner.

Siden 50-åringen allerede hadde seks prikker på førerkortet, mistet han også førerretten i seks måneder.

