Kvinne som var naken nedentil sparket etter biler

Den 40 år gamle kvinnen erkjente ikke straffskyld da hun nylig møtte i Stavanger tinghus. Ifølge kvinnen var grunnen til dette at hun ikke husket noe av hendelsen. Samtidig ga hun uttrykk for at hun ikke hadde grunnlag for å betvile forklaringene fra politibetjentene som vitnet i retten.

6. september 2021 ble en politipatrulje sendt til en adresse i Stavanger sentrum etter en melding om høylytt krangling mellom en mann og en kvinne.

Da de kom til stedet observerte de en kvinne som var naken nedentil og hadde kun en jakke og en bh på overkroppen.

Hun ropte høyt og sparket etter noen biler. Da en politibetjent kom mot henne sprang hun plutselig ut i veibanen og satte seg ned i midtrabatten. Politibetjenten sa til tiltalte at de ikke kunne være der, at de måtte gå tilbake. Han prøvde å roe henne og satte seg ved siden av henne. Like etter kom mannen tiltalte var sammen med. Også han prøvde å roe henne, men hun beit ham i hånden. Hun rev etter hvert av seg jakken, slik at hun bare var iført en bh. Det lyktes ikke politibetjenten å roe tiltalte og få henne bort fra midtrabatten. Hun sparket etter politibetjenten gjentatte ganger, uten å treffe.

Etter hvert fikk politipatruljen bistand av en annen politipatrulje. I forbindelse med pågripelsen og frakt i en politibil kom hun med en rekke trusler mot politiet der hun blant annet sa at hun skulle drepe dem.

Dermed kom retten til at hun skulle dømmes for å ha kommet med trusler mot politiet. Straffen ble 30 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

