Kjørte på felgen – fører framsto påvirket

Like før klokken 03.00 natt til søndag fikk politiet melding om at en bil ble observert kjørende på felgen i Hinnasvingene. Politiet fant bil og fører i Vaulenveien. Fører framsto påvirket og måtte til legevakten for blodprøvetaking.

En time tidligere fikk politiet melding om et slagsmål på en bussholdeplass på Madlaveien. En person ble slått i hodet og fikk et kutt i ansiktet. Gjerningsmannen ble anmeldt for forholdet. Fornærmede fikk behandling på legevakten.

Vanskelige gjester på byen

Politiet har gjennom natten hatt mye å gjøre i de større byene, men det har ikke vært de store hendelsene.

– Det har vært mye folk på byenes utesteder og patruljene har måtte trå til flere ganger på grunn av vanskelige besøkende, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Flere ble bortvist.

