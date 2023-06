Stoppet etter å ha kjørt i 137 kilometer i timen

Den 19 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

16. mars i år, omkring klokken 00.32, målte politiet farten hans til 137 kilometer i timen i 90-sone. Målingen ble foretatt som en gjennomsnittsfartsmåling og fant sted i Sandnes.

«Skyldkravet i veitrafikkloven er uaktsomhet. Retten finner at siktede var uaktsom da han førte bilen i en hastighet av 137 km/t. Både de subjektive og de objektive vilkår for straff er oppfylt. Siktede har samtykket i tilståelsesdom. Retten finner at vilkårene for pådømmelse etter straffeprosessloven § 248 er til stede og at slik pådømmelse ikke er betenkelig. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 14 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 15.000 kroner. Han mistet også førerretten i seks måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

