Slo mann da han var innom for å kjøpe noe hasj

Den 39 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

10. september i fjor var han voldelig mot en mann i vedkommendes bolig i Sola.

39-åringen har forklart at han var innom for å kjøpe noe hasj, men også for å gjøre opp etter en hendelse dem imellom noen uker tidligere. De hadde da, sammen med en tredjeperson, vært på tur til Danmark i en leiebil som tiltalte hadde lånt. I Danmark ble tiltalte pågrepet av politiet. Da han ble løslatt hadde fornærmede og tredjepersonen reist ifra ham med leiebilen, der også bankkort og eiendelene hans var. Han ble følgelig stående på gaten og måtte få hjelp fra fremmede for å komme seg hjem igjen til Norge. Senere har han også blitt holdt økonomisk ansvarlig for skader på leiebilen.

39-åringen har forklart at det raskt ble knuffing mellom ham og fornærmede, og at han slo fornærmede flere ganger med knyttet neve i ansiktet og ellers på kroppen. Han sparket også fornærmede i kroppen. I politiavhør dagen etter har tiltalte forklart at han slo nokså hardt, at han ikke klarte å styre slagene og at det derfor gikk som det gikk.

25. juli i fjor kjørte han også bil uten å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette. Kjøringen fant også sted uten at han hadde gyldig førerkort. I tillegg var han påvirket av diverse narkotika tilsvarende en promille på 1,2.

Også 18. september i fjor kjørte han bil mens han var påvirket av narkotika tilsvarende en promille på over 1,2.

Straffen ble fengsel i ni måneder der fem måneder ble gjort betinget mot at han gjennomfører et narkotikaprogram. Han ble også dømt til å betale en bot på 54.000 kroner, samt betale 40.000 kroner i oppreisningserstatning til mannen han slo.

