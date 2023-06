Ble anmeldt for å ha kjørt med denne varebilen

Kontrollen ble holdt på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland natt til fredag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én fører ble anmeldt for kjøring uten å bruke sjåførkort i fartsskriveren. Eier av kjøretøyet ble i tillegg anmeldt for kjøring uten gyldig transportløyve. Ifølge Statens vegvesen er fører og selskap anmeldt for lignende forhold tidligere.

Én fører fikk 3000 kroner i gebyr for kjøring med 1200 kilo overlast med varebil.

Det ble skrevet ut fire kontrollsedler for tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene.

Også på dagtid torsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen.

Da var resulatet følgende:

To personbiler ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll.

To personbiler manglet omregistrering, noe som ble ordnet på plassen.

Én fører ble anmeldt på grunn av manglende førerrett klasse BE.

Ett foretak fikk 8000 kroner i gebyr for manglende bombrikke.

Én lastebil fikk bruksforbud på lastesikring.

Én fører fikk 3000 kroner i gebyr for for og kjøre med kun skilt foran.

Én lastebil hadde feil vektårsavgift.

Én spesialtransport hadde feil merking og fikk bruksforbud til dette var ordnet.

